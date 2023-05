Zon op komst, tot 13 graden

Vandaag en morgen zoekt de wind terug een noordelijke hoek op en koelt het weer af tot rond 11-12, 13 graden. Er is wel veel zon.

Vandaag komt die er pas in de loop van de ochtend door. Eerst is het zwaar bewolkt. Er staat ook weer een goed voelbare noordelijke wind. Vanavond koelt het flink af met minima tegen de ochtend rond 2 graden landinwaarts, rond 4 aan zee. Landinwaarts zou het aan de grond lokaal wel eens licht kunnen vriezen.

Morgen is het ook nog koel met maxima rond 13-14 graden en een koele noordelijke wind. Er is ruimte voor de zon, al zijn er ook wolkenvelden. Vanaf donderdag is het opnieuw een stuk zachter, maar dan keert de wisselvalligheid terug met kans op perioden van regen en verspreide buien. Donderdag zou het wel heel zacht kunnen worden. Vrijdag wordt dan een zachte, maar licht wisselvallige dag met wolken, opklaringen en ook wat buien. De maxima zitten dan rond 17-18 graden.