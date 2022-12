Zon maar ook nevel & mist: koud bij 6 graden

De zon komt ook terug maar er is lokaal wat mist en ook wat nevel.

Vanavond en vannacht is het ook wisselend bewolkt met minima die tussen -1 en +3 schommelen, afhankelijk van de opklaringen.

Tegen morgen zijn de maxima gedaald naar een 5-6 graden terwijl het ook in de nachten kouder wordt met minima die tegen dan naar een -1 tot 2 graden dalen met kans op vorst aan de grond.

In het weekeind hebben we dan een licht winters weerbeeld met maxima rond 3-4 graden en mogelijk een enkele graad vorst in de lucht in de nachten. Zowel zaterdag als zondag wisselen (veel) wolken dan af met een aantal opklaringen en telkens staat er daarbij ook een koude oostelijke wind.

KUST:

Vandaag krijgen we weer een aantal wolken, maar er zijn ook bredere opklaringen en maxima dan rond 6 graden bij een meer doorstaande noordoostelijke wind. Die zorgt echt wel voor een koud gevoel.

Vanavond en vannacht is het dan wisselend bewolkt bij minima tussen -1 en +3 graden.

Morgen wordt ook een koude dag met hooguit 5 graden en een aanhoudend koude oostelijke wind. Er is dan weer meer bewolking.