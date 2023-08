Zon maakt snel plaats voor felle buien

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. De regenbuien kunnen intens zijn en vallen tot de ochtend. Er kan makkelijk tot 10 liter water per vierkante meter vallen. Minima schommelen rond 14 graden.

Nazomers weer op komst

Morgen starten we met intense regenbuien en kan er opnieuw tot 10 liter water per vierkante meter vallen. Later op de dag wordt het weer droog, al blijft het wel koel met maxima rond 19 graden.

Vanaf zaterdag draait de wind naar het noordoosten en krijgen we onder invloed van een hogedrukgebied een mooie nazomerse periode. Er is veel zon met maxima rond 22 graden. Zondag en de hele volgende week blijft het nazomeren met veel zon, oplopende temperaturen en droge dagen. Naar het midden van de week toe kan het mogelijk zelfs zomers warm worden.