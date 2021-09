Zon krijgt het voor het zeggen, morgen ronduit zomers

Een zuiden- tot zuidwestenwind voert wat zachtere lucht aan met maxima rond 20 tot 21 graden. In de namiddag breken er geleidelijk weer brede opklaringen door vanaf het zuidwesten.

Vanavond en vannacht is het eerst helder, later duiken er weer lage wolken op. Minima rond 13 graden.

Morgen kan het weer erg warm worden. Maxima tot 24 graden zijn haalbaar met veel zon en een matige zuidelijke wind. Het kan 's ochtends wel een eind duren voor de zon erdoor komt.. Ook zondag zit die wind nog in het zuiden met aanvoer van erg warme lucht, maar er verschijnen toch geleidelijk wolkenvelden met een oplopende kans op een regen- of onweersbui later op de dag.