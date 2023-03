Zon komt piepen: zacht tot 12 graden

Vandaag en morgen is het weer zachter bij zo’n 12 graden vandaag en tot 16 graden morgen. Daarbij is het vandaag eerst bewolkt, vanmiddag komt de zon geleidelijk een beetje piepen. Er staat daarbij een matige zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht is het ook zwaar bewolkt tot betrokken bij minima rond 8 graden. De zuidelijke wind blijft matig waaien en het is zo goed als droog al is een lokale drup niet uitgesloten.

Morgen wordt het nog zachter met maxima tot rond 16 graden. Het is ook weer zwaar bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. De wind blijft matig uit het zuiden waaien.

In het weekend is het zacht met zo’n 15 graden op zaterdag. Er zijn wel veel wolken met kans op wat verspreide regen of enkele buien. Vooral in de namiddag.

Zondag zou het een graad of 12 zijn met opnieuw veel bewolking en kans op wat verspreide regen of een enkele bui al lijkt het volgens de laatste kaarten zo goed als of zelfs volledig droog te kunnen blijven.

KUST:

Vandaag wordt het zwaar bewolkt tot betrokken met maxima rond 12-13 graden. Er staat daarbij een pittige zuidelijke wind en er is veel bewolking al probeert die zon er vanmiddag toch wel een beetje door te geraken.

Vanavond en vannacht zijn er veel wolken bij minima rond 8 graden. Het is veelal droog bij een matige zuidelijke wind.

Ook morgen zijn er veel wolken al wordt het dan wel weer wat zachter met maxima tot rond 16 graden. In de middag valt er eventueel een enkel buitje.