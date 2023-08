Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt. Aan zee is er een kleine kans op een onweersbui. Elders is het droog. We krijgen een zeer zachte nacht met minima rond 20 graden.

Zaterdag en zondag herstelt het zomerse weer zich en krijgen we volop zon en soms eens wat wolken. De maxima schommelen tussen de 22 en 24 graden.

Ook maandag en zeker de hele eerste helft van volgende week blijft het zomeren, bij maxima tot 26 graden. Daarna wordt het wisselvalliger.