Zon en wolken wisselen elkaar af

Vandaag krijgen we opnieuw een mix van wolken en opklaringen te zien. De maxima klimmen tot 16 graden landinwaarts en 13 graden aan de kust. De wind blaast minder hard, maar komt nog steeds uit noordelijke richting.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met minima rond 6 graden. Morgen en vrijdag krijgen we de zon te zien, al kunnen er ook enkele wolkenvelden voorbij trekken. Ook de temperaturen stijgen tot 17 graden op vrijdag. Donderdag is het opletten voor de wind. De noordelijke wind kan aan de kust oplopen tot 6 beaufort.

20 graden in het weekend

In het weekend klimmen de temperaturen nog verder tot zo’n 20 graden landinwaarts. Aan zee blijft het enkele graden koeler. De wind zwakt daarentegen wel af en verandert naar een noordoostelijke richting.