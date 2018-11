Zon en wolken wisselen elkaar af

We krijgen vandaag afwisselend brede opklaringen en wolkenpartijen. De maxima halen 13 tot 14 graden, bij een matige zuidelijke wind.

Vanavond neemt de bewolking verder toe. En ook de kans op lichte regen en buien. Later in de nacht gaat het harder regenen. De minima dalen tot zo’n 8 graden.

Morgen is het eerst zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van regen. Later wordt het droger, maar de kans op een bui blijft en er is sowieso veel bewolking. Het blijft met 13-14 graden zacht, bij een vlagerige zuidelijke wind.

Ook zondag is de herfst aan zet met perioden van regen en redelijk veel wind. De zon speelt amper mee, maar met 14 graden blijft het wel zacht.

Maandag trekt er nog een storing voorbij met vrij veel regen en wind. Het blijft ook dan wel zacht met 13-14 graden.

Vanaf dinsdag wordt het rustiger en droger.