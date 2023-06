Zon en wat stapelwolken, tot 27 graden

Vandaag is de zon terug al kunnen er landinwaarts wel enkele stapelwolkjes ontstaan. Het is opnieuw zomers warm met 23 graden aan de kust tot een lokale 27 graden landinwaarts.

De wind waait uit het westen, en is zwak tot matig, aan zee staat er een zeebries. Vanavond en vannacht is het helder en rustig met minima rond 13-14 graden.

Morgen lopen de temperaturen snel verder op. Met veel zon noteren we in de namiddag weer maxima van 23 graden aan de kust tot 28 graden in de provincie. Een zeebries zorgt aan zee niet echt voor verkoeling.

Zondag wordt heet: tot 30 graden aan de kust, in de provincie loopt het kwik op naar wel 34 graden.

Maandag komt er een koelere dag, met maxima rond 23 graden.