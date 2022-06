Zon en tot 26 graden

Vandaag wordt het warmer en halen we gemakkelijk landinwaarts een 25 tot 26 graden. Het is daarbij volop zonnig met amper of geen wolken en een zwakke noordoostelijke wind.

Vanavond koelt het langzaam af met nog lang aangename temperaturen die tegen de ochtend rond een 12-13 graden uitkomen. Het kan daarbij wat nevelig worden en er schuiven ook wat meer wolken binnen.

Morgen wordt het ongeveer even warm als vandaag, maar dan wel met meer wolken. Aan zee opnieuw met een zeebries en wat lagere maxima.

Tegen vrijdag tikken we lokaal zelfs tegen de 30 graden aan of komen we vooraan de 30 graden uit. In het zuiden van de regio mogelijk richting 32-33 graden. De wind draait dan naar het zuiden, maar aan de kust moeten we blijven rekening houden met een zeebries.

Zaterdag volgt dan met een naar noordwest draaiende wind de afkoeling. Of die vroeg of laat op de dag komt, is nog niet uitgemaakt, maar als die vroeg invalt, halen we maar een 23-tal graden meer en die kans is reëel.