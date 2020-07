Vandaag is een droge dag met een naar noord draaiende wind. Het wordt al een graadje warmer dan op dinsdag met een 22-23 graden. Daarbij is er veel zon met vorming van wat stapelwolken.

Vanavond en vannacht koelt het wel snel en fors af. De minima zitten tegen de ochtend landelijk rond een 10-tal graden, in steden en aan zee iets hoger. Het is rustig, helder en nevelig. Morgen krijgen we zomerse maxima van 25 graden en meer terwijl die op vrijdag naar een tropische 30 graden en meer kunnen gaan. Vrijdag kan er tegen het eind van de dag wat meer bewolking opduiken en in de avond en nacht naar zaterdag komt daar eventueel een lokale regen- of onweersbui van.