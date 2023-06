Zon breekt door, tot 26 graden

Vandaag start grijs, maar in de loop van dag breekt de zon door. We halen tot 23 graden aan zee en 26 graden landinwaarts. Er staat een matige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe bij erg zachte minima rond 18 graden. Na middernacht kan het wat gaan regenen.

Morgen is het nog steeds zomers warm met maxima tot 26 graden. We krijgen een mix van wolken en zon met steeds meer kans op felle regen- en onweersbuien.

Woensdag is het licht wisselvallig met maxima rond 23 graden. En dat is ook donderdag zo.

Later in de week en volgend weekend herstelt het zomerse weer zich. Het wordt dan opnieuw 25 graden en er is veel zon.

