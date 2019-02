Ook vandaag komen we alweer hoog in de dubbele cijfers terecht met maxima die gemakkelijk oplopen tot 16 graden.

In de loop van de dag kunnen er wel wat hoge sluierwolken ontstaan. De wind waait zwak uit zuidoostelijke hoek. Vanavond koelt het dan weer snel af en tegen morgenochtend zitten de minima weer rond het vriespunt. We krijgen een rustige en heldere nacht. Morgen weinig verandering: ook dan blijft het erg zonnig met, voor de tijd van het jaar, zeer hoge maxima. We halen 16 tot 17 graden.