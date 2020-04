Zon & 20 graden: daar is de lente!

Vanavond wordt het een mooie avond met langzaam dalende temperaturen. Tegen de ochtend halen we maxima rond de 7 à 8 graden.

Volgende dagen

Morgen hebben we dan weer te maken met de passage van een zwakke storing. De dag start zonnig, maar later verschijnen er geleidelijk meer wolken met tegen de avond tijdelijk wat lichte regen of een enkele bui. Maxima dan weer rond een 17 tot 18-tal graden.

Dinsdag en de dagen daarna blijft het prachtig lenteweer. De maxima schieten telkens naar een graad of 20. Dinsdag is het eerst nog wat minder warm door een meer westelijke wind. Later in de week draait die dan weer naar het zuiden en voert onafgebroken steeds erg zachte lucht aan.