Zomerweer laat het nog even afweten

Er zijn vooral landinwaarts en in het zuiden van de provincie ook perioden met regen of buien. Ook aan de westkust is dat het geval. De maxima schommelen rond een schamele 16 à 17 graden bij een noordelijke wind.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt tot betrokken met kans op een spat regen, maar meestal is het droog. De minima zitten dan rond 15 graden.

Morgen en de dagen daarop lijken droge dagen te kunnen worden, maar de maxima blijven aan de koele kant bij een noordelijke wind.