Zomers weertje houdt aan

Vandaag halen we zomerse maxima van 25 graden. Het is zonnig met soms wat wolken en een goed voelbare zuidwestenwind.

Vanavond koelt het geleidelijk aan af tot 14 graden. In de nacht neemt de kans op een lokale bui toe.

Ook morgen en woensdag zijn warme zomerse dagen, maar de kans op een regen- of onweersbui wordt vooral later in de week weer wat groter. Woensdag halen we maar liefst 28 graden. Aan zee is het iets minder warm.

Donderdag zijn er meer wolken en is er kans op enkele verspreide regen- en onweersbuien. De maxima blijven hoog met zo’n 24 graden.

