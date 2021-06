Zomers weer, tegen vanavond kans op onweer

Vandaag is wel nog zomers met temperaturenrond 25 tot 27 graden. De wind draait naar het noordoosten, met aan de kust zelfs een zeebries.

In de vooravond ontstaan er regen- en onweersbuien vanaf de Franse grens. En die kunnen soms fel uitpakken. Ook later vannacht kans op wat neerslag of een onweer.

Morgenochtend start nog met wat regen of onweer, daarna is het droog. Het is overdag 20 tot 22 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer.

Vrijdag en zaterdag is nog wat onduidelijk. Mogelijk houden we het droog op vrijdag en zaterdag, maar enkele weermodellen houden toch ook rekening met regen. Tegen zondag komen we geleidelijk weer in beter weer terecht.