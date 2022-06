Zomers weer

Vandaag is het opnieuw zomers en wordt het opnieuw geleidelijk aan warmer. Het is een droge dag met veel zon en zomerse maxima die landinwaarts weer de 23-24 graden bereiken en overschrijden.

Aan zee is het een graad of 2 minder warm met vanmiddag weer een uitgesproken zeebries. Vanavond koelt het dan langzaam af met tegen de ochtend nog minima rond een 12 graden. Morgen wordt een erg warme dag met maxima van 26 tot 27 graden en veel zon. Dat wordt een echte zomerdag, maar aan de kust moet er wel telkens met een zeebries rekening gehouden worden.

Tegen donderdag loopt de dag de kans op een regen- of onweersbui wel weer op. Het wordt dan al snel weer minder warm met maxima rond een 22 graden. De hele dag door zijn er dan veel wolken met buien.

Vanaf vrijdag krijgen we voor langere tijd een noordwestelijke stroming met maxima rond of vooraan de 20 graden. Het is daarbij vrij zonnig met soms wat wolken en een kleine kans op een heel enkel buitje.