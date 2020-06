Zomers warm, maar meer kans op buien

We krijgen zomerse maxima, maar wel met een stijgende kans op een regen- of onweersbui. Landinwaarts halen we 25 graden bij een zwakke westelijke wind. Aan zee schommelen de maxima tussen 21 en 23 graden. In de late namiddag kan er dus een lokale bui vallen.

Ook vanavond valt er nog een lokale bui, daarna wordt het rustig met langzaam dalende temperaturen.

Morgen zijn er geleidelijk meer wolken te verwachten en stijgt de kans op enkele buien in de loop van de dag. Dat kunnen eventueel felle buien zijn met kans op veel regen, hagel en windstoten. Het blijft wel zomers warm met maxima om en bij de 25 graden.