Zomers dagje in het verschiet

De dag start vrij zonnig met enkele wolkenvelden. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder.

Maxima vanmiddag rond 21 graden, maar er komt wel een stevige zeebries opzetten.

Vanavond en vannacht is het helder. De wind valt weg en de minima dalen tot 10 à 11 graden. Lokaal kan er wat nevel opduiken.

Morgen wordt de warmste dag van de week. Met een noordoostelijke tot oostelijke wind kan het tot 27 graden landinwaarts worden. Daarbij is er veel zon, al verschijnen er gaandeweg ook wel wat stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui in de late middag.