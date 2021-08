'Zomer in West-Vlaanderen? Normaal en niet extreem nat'

De zomer in West-Vlaanderen is best normaal en niet extreem nat. Dat zegt onze weerman Geert Naessens.

Gemiddeld viel er 70 liter neerslag, met lokaal wel enkele uitschieters. Voor het hele land spreekt het KMI van de natste zomer sinds het begin van de metingen, maar West-Vlaanderen kreeg dus minder neerslag dan nationaal gemiddeld.

Geen slechte zomer

2021 is geen topzomer, althans niet om te zonnebaden op het strand. Maar van een slechte zomer in West-Vlaanderen is zeker geen sprake, zegt weerman Geert Naessens. 'Dat klinkt heel vreemd omdat we met een tekort zitten aan echte zomerdagen. Dagen waarop het 25 tot 30 graden wordt, kan je op de vingers van één hand tellen. Maar als je kijkt naar warme dagen boven 20 graden, zitten we in de top tien sinds 1901. De zonneschijnduur valt ook nog redelijk normaal uit.' (lees verder onder de foto)

'Ook op bewolkte dagen wordt het makkelijk 18 tot 20 graden warm. De windrichting speelt door de klimaatsverandering en een zwakkere straalstroom een steeds kleinere rol. Vroeger had je een koufront uit het noorden en werd het een pak koeler. Tegenwoordig heb je met een noordenwind nog makkelijk 18 tot 20 graden te pakken. Hele koude zomerdagen komen bijna niet meer voor,' zegt Naessens.

Normale neerslaghoeveelheden

Het KMI spreekt over de natste zomer ooit, sinds de eerste metingen in 1833. In Ukkel viel sinds begin juni al meer dan 365mm neerslag. Maar in onze provincie liggen de waarden op een normaal niveau. Geert Naessens: 'Er valt gemiddeld in de zomerse maanden 70mm per vierkante meter neerslag. Dat is wat we gekregen hebben. Er zitten uitschieters bij met felle buien in Nieuwpoort, Knokke en Heuvelland. Enkele gemeenten kregen veel op korte periode maar gemiddeld zitten we op de helft van Ukkel.'

Kwakkelzomer?

En toch heeft iedereen de mond vol over een kwakkelzomer, terwijl we eigenlijk niet kunnen klagen. 'We hebben een aantal heel warme zomers gehad, en als je dan nu een gemiddelde zomer hebt, dan zeggen mensen meteen dat het een flink stuk minder is. Ze hebben natuurlijk gelijk, maar het is ook niet zo slecht. Laat ons ook de coronacrisis niet vergeten. Heel wat mensen lopen wat humeurig rond,' aldus nog Naessens.