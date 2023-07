Zomer helemaal in het slop

Vandaag is een wisselvallig dag met af en toe regen, en mogelijk zelfs wat onweer. We halen geen 20 graden meer en er staat een stevige wind.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en droog. Aan zee is tegen de ochtend weer een bui mogelijk. Minima rond 13 graden.

Morgen zijn er nog enkele buien mogelijk, bij een goed voelbare noordwestenwind en bescheiden maxima tot 19 graden.

Woensdag zouden we het dan weer volledig droog moeten kunnen houden bij iets hogere maxima, maar de zomer zit toch helemaal in het slop. Veel meer dan 20 graden halen we niet.

Donderdag en vrijdag leeft de wisselvalligheid weer op met nog meer perioden van regen, wind en lage maxima onder de 20 graden. Ook het weekend belooft niet veel beterschap te brengen.

BEKIJK OOK:

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens