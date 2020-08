Zeebries krijgt kwik omlaag aan zee

Er is verkoeling op komst voor de kuststreek. Het KMI verwacht dat de temperatuur daar in de loop van de namiddag zal dalen richting 25 graden door een zeebrieseffect. In de Kempen kan het 36 of 37 graden warm worden.

Deze namiddag blijft het meestal zonnig met soms toch ook wolkenvelden, vooral dan over het westelijk deel van het land. Er waait een overwegend zwakke wind uit veranderlijke tot noordoostelijke richtingen. Aan zee is de wind matig uit noordoost tot noordnoordoost. 's Avonds en 's nachts wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Een lokaal warmteonweer is niet uit te sluiten. Het blijft bijzonder zacht met minima van 15 graden in de Hoge Venen tot 23 graden in de steden. De wind is meestal zwak en aan de kust matig uit noordoostelijke richtingen.

Zondag verwacht het KMI een afwisseling van zon en wolkenvelden. Er is kans op enkele plaatselijke warmteonweders, vooral na de middag. Het blijft zeer warm met maxima van 30 à 31 graden aan zee en in de Hoge Venen tot lokaal 35 à 36 graden in het centrum en de Kempen. Er waait een zwakke tot soms matige wind uit oostelijke richtingen. Aan de kust zorgt een noordoostelijke zeebries opnieuw voor afkoeling in de namiddag. Zondagavond en -nacht blijft het wisselend bewolkt. Hier en daar kunnen er enkele (onweers)buien ontstaan, maar in de meeste streken blijft het droog. Het wordt opnieuw een bijzonder zachte nacht met pas naar de ochtend toe temperaturen van 18 graden in de Hoge Ardennen tot 23 graden in de steden. Ook het begin van de nieuwe week wordt nog zonnig en heet, met temperaturen (ver) boven 30 graden. Tegen donderdag wordt het onstabiel weer met meer verspreide onweersbuien waarbij flink wat neerslag kan vallen. Het wordt dan ook iets minder heet, met maxima rond 30 graden.