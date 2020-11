Zachte zondag met plaatselijk wat regen

Het wordt zondag gedeeltelijk bewolkt. Met uitzondering van hier en daar wat lichte regen in de late namiddag en avond, blijft het wel meestal droog. De maxima variëren tussen 14 en 16 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit het zuiden tot zuidwesten. ...

Later op de dag is er nog maar weinig zon, en het kan dan iets harder waaien.

Maandag mooi met zon

In de nacht van zondag op maandag is het eerst nog gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op wat gedruppel. Later op de nacht klaart het op en wordt het soms nevelig. De minima liggen rond de 8 graden.

Maandag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, vrij mooi met zon en af en toe ook enkele wolkenvelden. Het wordt zeer zacht met maxima tot 17 graden. De wind waait meestal zwak uit het zuiden.

Dinsdag wordt gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt weer verwacht met af en toe wat regen of een bui. We halen maxima van 12 tot 15 graden. Woensdag overheerst de bewolking opnieuw maar blijft het zo goed als overal droog. Met maxima rond 13 of 14 graden wordt het dan iets koeler.