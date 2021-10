Het wordt wel weer vrij zacht met maxima rond een 14-tal graden en een opnieuw pittige zuidwestelijke wind. Aan zee kan die zelfs tijdelijk krachtig tot hard gaan waaien. Tegen de late middag wordt het opnieuw droger vanaf de kust.

Vanavond en vannacht is het dan ook meestal droog, al blijft een lokale bui zeker nog wel mogelijk. Vooral aan de kust is er nog kans op een bui, maar ook landinwaarts is dat zeker niet uitgesloten. De minima dalen in de loop van de nacht tot rond een 7 à 8 graden.