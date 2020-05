Zachte, rustige lentedag: tot 21 graden

Het is vandaag eerst volop zonnig, later kunnen er enkele hoge wolkensluiers verschijnen. De maxima lopen weer flink op tot 17 graden aan zee en 21 in de provincie bij een zwakke, eerst veranderlijke, later noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond een 8 à 9 graden. Het is rustig met zo goed als geen wind en vorming van wat nevel.

Ook morgen wordt een erg zachte dag met maxima van 20 graden of zelfs wat meer. Het is zonnig en rustig met een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Af en toe lopen er wat sluierwolken of middelbare wolkenvelden voorbij.

Ook zaterdag wordt nog een warme dag, maar wel met meer wolken. We halen nog vlotjes de 20 graden, maar zondag volgt een serieuze afkoeling.

Zondag trekt een zwak koufront met veel wolken van noord naar zuid. Er is kans op wat lichte regen of een bui en we halen maar amper een tiental graden meer.

Kust

Vandaag wordt het snel weer zacht met maxima die een graadje hoger uitkomen dan gisteren bij eerst alleen maar zon. Later duiken enkele wolkenvelden en een zeebries op. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder. Minima rond 9 graden.

Morgen zijn er wat meer wolken, maar de zon speelt toch nog een hoofdrol. Maxima om en bij de 18 graden.