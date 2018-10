Er staat een zwakke zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder. Lokaal kan er wat nevel of een mistbank opduiken.

Morgen zijn er eerst brede zonnige perioden, maar dan verschijnen er wolkenvelden en krijgt de zon het moeilijker. Het is wel nog erg zacht met maxima rond 19 tot 21 graden.

In de nacht naar zondag komt een koufront door waarna zondag koelere lucht binnenloopt met koelere maxima tot 16 graden en eerst veel wolken met een bui. Later is het overwegend droog.