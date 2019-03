Het is een zachte lentedag bij maxima tussen 15 en 17 graden. Er komt geleidelijk aan wat meer bewolking opzetten, maar het blijft overwegend droog bij een zwakke zuidelijke, later westelijke wind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en we krijgen tijdelijk wat regen of een bui. De minima schommelen rond de 7 graden.

Morgen is de koele noordenwind terug en we halen niet veel meer dan 13 graden. Maar de aangevoerde lucht is droger en we krijgen flink wat opklaringen. Ook maandag is het nog zonnig met brede opklaringen. Er staat dan een matige noordoostelijke wind. Het kan niettemin toch weer wat zachter worden met maxima rond 13-14 graden.