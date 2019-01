Zachte, grijze zaterdag

Vandaag wordt een grijze, zachte zaterdag. Van de sneeuw blijft niets meer over. Vanavond krijgen we felle regen.

De winter houdt het vandaag helemaal voor bekeken. We krijgen de hele dag door veel bewolking bij zachte temperaturen: 8-9 graden landinwaarts en tot rond 10 graden aan de kust. Later op de dag neemt de kans op regen geleidelijk toe, vanavond krijgen we dan periodes met felle regenbuien.

Morgen start erg wisselvallig en onstuimig. Er zijn de hele dag door regenbuien te verwachten, afgewisseld met drogere momenten. De temperaturen komen niet veel hoger dan 6 tot 7 graden. Er waait daarbij steeds een matige tot vrij krachtige en verder aantrekkende wind uit een westelijke tot noordwestelijke hoek.

Storm op komst?

In de late middag en avond trekt de wind nog verder aan. Er komt dan een kleine randstoring dichterbij en die zorgt voor een nieuwe regenperiode met erg veel wind! Die kan in de avond en nacht naar maandag tot een volle storm aantrekken op zee.