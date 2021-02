Zachte donderdag maar sneeuw op komst

Ook vandaag wordt een zachte dag met maxima in de dubbele cijfers. Vanochtend is het daarbij vrij zonnig, vanmiddag neemt de bewolking toe en dat loopt uit op een bui of wat regen.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met kans op een bui. Minima rond een 6 à 7 graden.

Morgen is ook nog een vrij zachte dag. Het blijft daarbij licht wisselvallig met kans op wat regen of een bui, maar meestal droge perioden. Maxima nog steeds rond een tiental graden.

Zaterdag gaan de temperaturen dalen naar een 8 à 9 graden bij het begin van de dag, maar met een naar noordoost draaiende wind, gaan die overdag verder dalen met regen.

Zondag koelt het spectaculair verder af. De temperaturen gaan naar het vriespunt en de neerslag gaat over in sneeuw en die kan blijven liggen. Hoeveel precies, valt nog af te wachten. Daarna wachten ons enkele koude winterdagen.