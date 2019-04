Zacht weer, maar forse buien op komst

Vandaag start nevelig maar geleidelijk aan breekt de zon door. Later duiken er weer stapelwolken op en die kunnen in de late middag uitgroeien tot enkele lokale, maar forse buien met hagel en onweer. Maxima van 15 tot 18 graden bij een zwakke noordoostelijke wind.

Vanavond vallen er nog enkele lokale buien. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Minima rond een 8-9 graden en tegen de ochtend vormt er zich ook opnieuw wat nevel of mist.

Morgen zitten we nog in vrij zachte lucht met maxima van 15 tot 17 graden met afwisselend wolken en zonnige perioden. De wind blijft daarbij in een noordoostelijke hoek zitten en een regen- of onweersbui blijft mogelijk.

Woensdag wordt het flink koeler met maxima rond 12 graden. We kijken tegen een mix van wolken en brede opklaringen aan bij een matige noordelijke wind.

Ook op donderdag zit die wind in het noorden en die voert koele lucht aan. Het is wel vrij zonnig, maar de wind doet het schraal aanvoelen.