Vanochtend is het droog, na de middag krijgen we tijdelijk regen of motregen. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar droog. De minima dalen tot rond 6 graden

Morgen houden we het wat droger, al blijft de kans op een lokale bui of wat verspreide regen toch vrij groot. Het blijft ook zacht.