Zacht, maar veel wind en regen

Vandaag regent het vooral 's ochtends. De rest van de dag verloopt droger met opklaringen, maar er staat veel wind. Tegen de avond volgt nieuwe regen.

Vanavond en vannacht kan de zuidwestelijke wind weer aanwakkeren met windstoten tot 80 km per uur, aan zee nog wat meer. Het blijft zacht met minima van 10-11 graden. Tegen de ochtend zijn er opklaringen en zakken de temperaturen weer.

Morgen is het in de ochtend eerst droog. De namiddag wordt dan nat en regenachtig. Het blijft ook dan fors waaien uit het zuidwesten. We halen opnieuw gemakkelijk zo'n 12 graden.

Donderdag is het tijdelijk rustiger en droger. Het blijft zacht met maxima rond 12 graden, later nemen wind en bewolking geleidelijk aan weer toe.

