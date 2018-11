De maxima lopen op tot 11-13 graden tegen het eind van de dag. Vanochtend regent het, ook na de middag zijn er perioden met regen, later wordt het wat droger.

Vanavond en vannacht is het aanhoudend bewolkt tot betrokken met nog sporadisch wat regen of een bui.

Morgen blijft het zacht, maar wisselvallig. Er is veel bewolking met vooral in de ochtend en avond regen. Tussendoor is het droger met een enkele opklaring.