Vandaag waait de wind eerst zwak uit het westen, later uit het zuidwesten en die voert wat drogere en zachtere lucht aan.

We halen vanmiddag tot 14 graden, maar er is nog steeds veel bewolking. In de loop van de dag neemt de kans op opklaringen wel toe.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen, maar die duren niet lang. In de opklaringen vormt zich al snel weer nevel en mist. De minima dalen tegen de ochtend tot rond 3-4 graden landinwaarts, 5 aan de kust.

Morgen is het nog wat zachter bij 15 graden. De zon komt er geleidelijk meer en meer aan te pas.