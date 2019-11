Wolkenvelden en opklaringen bij 9 graden

Vanmorgen passeren er nog enkele buien, daarna wordt het droger met afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Veel meer dan 9 graden halen we niet. De wind is zuidwestelijk.

Vanavond is er nog altijd kans op een bui. ’s Nachts koelt het fors af met tegen de ochtend minima van 2 tot 4 graden. Aan de grond kan het lichtjes vriezen.

Ook morgen valt er nog wel eens een verspreide bui. We halen amper 8 graden. En de wind neemt geleidelijk aan in kracht af.

Donderdag zijn er geregeld perioden met regen. Het blijft met 8 graden behoorlijk frisjes.

Vrijdag stuurt een naar het noordoosten gedraaide wind nog koelere lucht binnen. We halen dan maar 5 graden meer. Later op de dag valt er wat regen en is er zelfs kans op een natte sneeuwvlok.