Wolken nemen het stilaan over

Vandaag krijgen we vrij veel hoge wolkensluiers. In de namiddag verwacht het KMI ook vorming van enkele stapelwolken maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. De wind waait overwegend matig uit het oosten. In de namiddag draait de wind aan zee naar noordoost, in de Ardennen...

Vanavond en -nacht wordt het gedeeltelijk bewolkt en blijft het overwegend droog maar tegen het eind van de nacht zouden er lokaal enkele buien met kans op onweer kunnen ontstaan. De kans daarop lijkt het grootst in het oosten van het land. De minima liggen tussen 10 en 15 graden.

Woensdagochtend is het nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag drijven vanuit Frankrijk meer en meer stapelwolken over ons land die uiteindelijk kunnen uitgroeien tot buien, eventueel met onweer. Vóór de buienzone uit wordt het nog een voorlopig laatste keer warm met maxima tot rond 23 à 24 graden in het noorden van het land. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuiden. Er is kans op rukwinden tussen 60 en 70 km/u.

Donderdag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en in de namiddag krijgen we buien en regen. Het is niet onmogelijk dat dit gepaard gaat met een lokale donderslag. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De maxima liggen rond 15 of 16 graden in het centrum. Het ziet er voorlopig naar uit dat zaterdag een zwaarbewolkte dag wordt met regen en veel wind. Het kwik stijgt met veel moeite tot 12 of 13 graden. Zondag lijkt het meestal bewolkt te zijn. Vooral 's ochtends kan het op sommige plaatsen nog regenen. Later zou het meestal droog moeten zijn. De maxima liggen rond 13 graden in het centrum. Maandag neemt de bewolking toe vanuit het westen en later krijgen we regen. Maxima rond 12-13 graden.