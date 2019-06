Wolken maken plaats voor zon, daarna hittegolf

In de namiddag wordt het overwegend droog vanaf het westen met wat meer opklaringen. De maxima schommelen van 17 tot 19 graden in de Ardennen en de kuststrook, en van 20 tot 22 graden elders. Dat meldt het KMI.

Vanavond verschijnen er geleidelijk overal opklaringen. Volgende nacht wordt het lichtbewolkt en soms nevelig. Lokaal kunnen er lage wolken ontstaan. We krijgen minima tussen 6 en 8 graden in de Ardennen, rond 9 of 10 graden in het centrum tot 12 graden aan zee.

Vrijdag verwacht het KMI opklaringen. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken, maar de kans op een bui is klein. We halen maxima van 17 tot 22 graden.

Zaterdag zijn over het noordwestelijk deel van het land de opklaringen breder. Naar de Ardennen toe hangen er meer wolken met over het zuiden mogelijk wat lichte regen. Het wordt warmer bij maxima van 19 tot 24 graden.

Zondag is het zonnig. Een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind zorgt voor een verdere stijging van het kwik. Lokaal verwachten we maxima tot 27 graden.

Hittegolf begin volgende week?

Maandag is het aanhoudend zonnig met lokale maxima tot 30 graden. Ook dinsdag wordt het zonnig en zeer warm met wellicht maxima tot boven 30 graden. Woensdag lijkt het zeer warm te worden met maxima boven 30 graden. Onweersbuien blijven voorlopig liggen boven de Britse Eilanden en het westen van Frankrijk.