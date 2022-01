We starten met brede opklaringen en mist. Later veel wolken al breekt de zon stilaan wel door. Het is 6 tot 7 graden bij een zwakke, veranderlijke wind.

Vanavond en vannacht koelt het af naar 2 graden, er schuift weer bewolking binnen en er komt mist opzetten.

Morgen lijkt een gelijkaardige dag te worden: de zon breekt in de loop van de dag door het wolkendek, en we krijgen een graad of zes.

Donderdag is het wisselend bewolkt en er is kans op wat lichte regen. Ook vrijdag is wat gemiezer niet uitgesloten.

In het weekend houden we het grotendeels droog. De temperaturen blijven hangen rond vijf, zes graden.