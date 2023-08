Wolken en opklaringen wisselen elkaar af

Ook vandaag blijft het wisselvallig. Overdag is het meestal droog met een mix van wolken en opklaringen, tegen de avond duiken er buien op. De noordwestelijke wind neemt daarbij gestaag toe, net als de bewolking. De temperaturen schommelen rond 19 graden.

Vanavond valt er hier en daar wat regen. Later wordt het droog en in de nacht krijgen we een mix van wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden.

Morgen lopen de temperaturen met vrij zonnig weer op tot 22 graden. Een bui blijft wel mogelijk. De wind draait naar west tot zuidwest en neemt af. Donderdag klimmen de temperaturen nog wat verder op tot zo’n 24 graden. Het blijft droog met veel zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Vrijdag wordt wisselvalliger en duiken er veel wolken op, bij temperaturen tot 25 graden. In de namiddag stijgt de kans op een regen- of onweersbui en draait de wind naar het westen en koelt het af.