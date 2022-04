Wolken en opklaringen wisselen elkaar af

Vandaag is het daarbij vooral in de ochtend zwaar bewolkt tot betrokken, vanmiddag komen er meer opklaringen opzetten.

Een paar druppels zijn niet uitgesloten. De wind zit in het noordoosten en waait zwak tot matig, bij zo'n 14 tot maximaal 15 graden. Vanavond en vannacht is het dan wisselend bewolkt met wolken en opklaringen en minima rond een graad of 7 tegen de ochtend.

Morgen en overmorgen zijn gelijkaardig aan vandaag. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. De temperaturen liggen tussen de 14 en 15 graden.

Volgende week blijft het droog, opnieuw met een mix van wolken en opklaringen. We houden daarbij de eerste dagen van de week ongeveer dezelfde maxima vast.