Wolken en opklaringen met eventueel wat regen

In de namiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Vanavond en vannacht valt er veel en uitgebreid regen. Die kan overvloedig zijn. De minima dalen tegen de ochtend naar een 3 à 4 graden.

Smeltende sneeuw

Dinsdag start met regen, nadien wordt het droger. De maxima geraken ook niet veel verder dan rond 5 à 6 graden. De wind draait naar het noorden en waait daarbij matig.

Woensdag is het eerst droog, maar zwaar bewolkt. In de namiddag volgt er neerslag vanaf de Franse grens. Mogelijk is dat wat natte of smeltende sneeuw, overgaand in regen.