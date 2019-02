Woeste zondag volgens onze weerman

Een eerste warmtefront trok vanochtend al door onze regio en wordt op de voet gevolgd door een koufront. Beide systemen brengen periodes met regen en veel wind met zich mee. Die kan uitschieten tot rond 70 km per uur.

Felle windstoten en zware buien

Na een periode met meer droge momenten en ook tijdelijk wat minder wind neemt later vanmiddag de bewolking opnieuw toe en gaat het fors regenen. Ook de tot dan nog steeds zuidwestelijke wind gaat dan weer harder waaien met opnieuw uitschieters tot rond 70 km per uur. Tussen 16.00 en 20.00 uur moet er rekening gehouden worden met felle windstoten en zware buien. Die windstoten kunnen dan tot 80 km per uur aantrekken.

Nabij de Frans-Belgische grens is dat maar 70 km per uur, aan de kust en het Brugse Ommeland echter tot 90 km per uur. Ook het Brugse Ommeland kan windstoten tot 90 km per uur krijgen tegen die tijd, aan de Oostkust kunnen die tot 100 km per uur of zelfs net iets meer halen.

Rust keert terug

Vanavond en vannacht neemt de wind vervolgens geleidelijk af. Het voordeel van deze kleine lagedrukgebieden is dat ze snel wegtrekken en dus ook maar een klein gebied met veel wind met hen meetrekken. De naar noordwest draaiende wind neemt dan ook snel af in de avond en na middernacht al helemaal. Er valt in de avond nog geregeld een bui, maar na middernacht is dat maar een uitzondering meer. De minima dalen tegen de ochtend naar waarden rond 5 à 6 graden.