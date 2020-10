Vanavond is het nog droog, maar in de nacht neemt de bewolking verder toe, later gevolgd door regen. We noteren zachte minima rond 10 graden. Morgen valt er veel regen. We halen nog maar 13 graden bij een stevige zuidwestelijke wind.

Wisselvallig na het weekend

Ook na het weekend blijft het wisselvallig met perioden met regen of buien en nog altijd een stevige wind. 13-14 graden zijn vrij normale waarden voor de tijd van het jaar.