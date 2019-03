Wisselvallige krokusvakantie in aantocht

Vandaag krijgen we eerst veel wolken met kans op een drupje regen. Daarna is het droog met zelfs kans op een opklaring, tegen de avond nadert een volgende storing. De maxima zitten met 12 à 13 graden opnieuw rond erg zachte waarden en de wind waait matig uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht volgt een nieuwe storing. Die is actiever en er zijn uitgebreide perioden met regen te verwachten bij zachte minima rond 6 à 7 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind.

Morgen is het eerst nog regenachtig, maar daarna volgt een droge periode met zelfs kans op wat opklaringen. Goed nieuws voor de vele carnavalstochten, die dus een droog venster krijgen. Later in de middag neemt de regenkans weer toe. Maxima net als vandaag rond 12 à 13 graden bij een matige, af en toe vrij krachtige zuidwestelijke wind.

Maandag wordt nat en regenachtig. De regen van zondag is een dag doorgeschoven en maandag verloopt zeer nat. Het kan later op de dag ook fors gaan waaien en met maxima van 10 à 11 graden is het minder zacht geworden.

Ook de rest van de week blijft het erg wisselvallig met regelmatig storingen die doortrekken en dus perioden van regen, maar er zijn tussendoor ook droge perioden. We halen telkens maxima rond 10 à 11 graden, minima rond een graad of 5.