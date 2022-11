Wisselvallige herfstdag met regen

Vanavond is het eerst regenachtig, nadien wordt het droog en de nacht verloopt in meest droge omstandigheden. We krijgen tegen de ochtend minima van zo’n 5-6 graden.

Morgen leek het tijdelijk weer wat droger te kunnen blijven, maar er is wel veel bewolking en wind en in de loop van de dag zijn toch wel degelijk perioden met regen en buien mogelijk. Die wind kan krachtig tot hard gaan waaien. De maxima zitten op dinsdag opnieuw rond een 8-9 graden.

Ook de dagen erna verlopen dan weer wisselvallig met geregeld perioden van regen of buien en geleidelijk oplopende temperaturen.

Woensdag wordt een erg natte dag met de doortocht van een actieve regenzone, maar op donderdag en vrijdag lijkt het toch wel wat droger te kunnen blijven.

KUST:

Vandaag krijgen we eerst een droge ochtend, maar in de middag komt al snel weer nieuwe regen binnen die intens kan zijn. Het wordt net als vandaag een 8 à 9 graden bij een goed doorstaande zuidwestelijke wind.

Ook vanavond regent het eerst nog lange tijd. Later in de avond en in de nacht is het dan droog bij minima die tegen de ochtend dalen naar een 5-6 graden.