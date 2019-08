Wisselvallig weer, buien en onweer mogelijk

Het is vandaag wisselvallig. Net als gisteren start de dag droog met brede opklaringen, maar gaandeweg duiken er weer stapelwolken op die vanmiddag lokaal uitgroeien tot felle buien. Onweer is mogelijk. Maxima daarbij rond 19 graden bij een matige zuidwestelijke tot westelijke wind.

Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. De nacht verloopt licht bewolkt tot helder bij koele minima van 7 tot 8 graden.

Morgen start droog met nog wat opklaringen, de rest van de dag is het bewolkt met perioden met wat regen of buien. De maxima zitten opnieuw op een 20-tal graden.

Donderdag trekt de regen snel weg en krijgen we een wisselend weerbeeld met wolken en opklaringen. Later op de dag is weer een bui mogelijk. We halen maxima vooraan de 20 graden.

En ook vrijdag halen we diezelfde maxima. Dan lijkt het wel de hele dag droog te kunnen blijven met een mix van wolken en opklaringen.