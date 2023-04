Wisselvallig weer bij 12 graden

Vandaag is het licht wisselvallig met wolken, opklaringen en ook enkele buien. Het wordt met een noordelijke wind niet veel warmer dan 12 graden.

Vanavond en vannacht is het droog en wisselend bewolkt. Het is rustig bij minima rond 2 graden. Er kan zich wat nevel of een mistbank vormen.

Ook de vooruitzichten voor het paasweekend zien er licht wisselvallig uit met vooral zaterdag kans op wat regen of een bui en nog steeds gematigde temperaturen rond 13 graden.

Zondag is het wisselend bewolkt met nog altijd een kleine kans op een bui. We halen maxima rond 14 graden. Er zijn dan wat meer zonnige momenten.

Vanaf maandag wordt het opnieuw wisselvallig met af en toe wat regen en bescheiden maxima tot 13 graden.