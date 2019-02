Wisselvallig weekend met rukwinden

De maxima lopen op tot 8 à 10 graden en er staat opnieuw de hele dag erg veel wind. Er zijn rukwinden mogelijk tussen 50 en 70 km per uur uit het zuidwesten.

Vanavond neemt de wind af maar neemt later weer in kracht toe. Er is ook meer en meer bewolking met later ook regen. De temperatuur daalt tot 7 graden.

Veel regen en rukwinden

Morgen regent het zo goed als de hele dag en het is opnieuw erg zacht tot 10 graden. De wind waait nog harder en kan tegen de avond stormachtig worden. Tijdens de dag zijn er rukwinden tot 70 km per uur en tegen de avond mogelijk nog meer.

Zachter weer op komst

Na het weekend wordt het rustiger. Maandag zijn er wel nog wat buien maar daarna blijft het droog. Er komen meer opklaringen met koelere nachten. Overdag is er dan zelfs een lentegevoel mogelijk.