Wisselvallig weekend met kans op onweer

In de temperaturen zit er nog steeds zeer weinig variatie. We blijven telkens rond of vooraan de 20 graden hangen. De zuidwestelijke wind blijft ook morgen toch vrij nadrukkelijk in het weerbeeld aanwezig.

Wisselvallige zondag

Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt met steeds kans op een lokale bui. Zondag start relatief droog, maar gaandeweg stijgt de kans op een aantal – al dan niet forse – buien, eventueel met onweer. Het blijft telkens rond of vooraan de 20 graden, al kan dat tijdens een bredere opklaring makkelijk richting 22 à 23 graden gaan.